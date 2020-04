Berlin: Demo von Maßnahmengegnern aufgelöst

Trotz geltender Kontaktbeschränkungen haben sich am Samstag in Berlin erneut Hunderte Menschen versammelt, die gegen eine Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise durch die Schutzmaßnahmen protestierten. Mit rund 260 Beamten löste die Polizei die unerlaubte Versammlung auf. Trotz ungewisser Aussichten werden in Deutschland am Montag erstmals eine Reihe von Corona-Einschränkungen wieder gelockert.