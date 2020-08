Feuerwehrleute nach Unfall in Quarantäne

80 Menschen sind in Quarantäne, darunter zwei komplette Feuerwehr-Mannschaften. Miggitsch: „Betroffen sind natürlich alle, die dabei waren - auch das Rote Kreuz und die Polizei.“ Die Ergebnisse sollten in wenigen Tagen eintreffen. Erste Testergebnisse werden am Freitag erwartet, sagt Gerd Kurath vom Landespressedienst zur APA.