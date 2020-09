Das sind die zehn unsichersten Router-Passwörter

So wählen Sie ein sicheres Router-Passwort

Wie für andere Passwörter auch gilt: Ein gutes Router-Passwort sollte mindestens acht bis zwölf Zeichen lang sein. Der Sicherheitsanbieter empfiehlt Anwendern, sich einen Satz zu überlegen, der mindestens eine Zahl enthält, und sich gut merken lässt. Zum Beispiel: „Am liebsten esse ich Pizza mit vier Zutaten und extra Käse!“. Nehme man nun den ersten Buchstaben eines jeden Wortes, ergebe dies „AleiPm4Z+eK!“ als sicheres Passwort, so ESET in einer Mitteilung.