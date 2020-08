Einreisekontrollen ohne Heer „nicht möglich“

Seit Mitternacht gilt bekanntlich für alle Kroatien-Heimkehrer ohne negativen Corona-Test eine verpflichtende zehntägige Heimquarantäne. Besonders bitter für kroatische Berufspendler: Wer keinen negativen Test vorweisen kann und keine Möglichkeit zur Quarantäne in Österreich hat, wird an der Grenze abgewiesen. An der slowenisch-österreichischen Grenze in Spielfeld helfen derzeit 50 Bundesheersoldaten bei den Einreisekontrollen an der Grenze. Laut dem Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch wären die Kontrollen aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit ohne die Hilfe des Heers „gar nicht möglich“ gewesen.