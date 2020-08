Wer‘s nicht geschafft hat, ist jetzt in Quarantäne

Nach der Ankündigung der Reisewarnung am Freitag war die Rückreisewelle zunächst nur schleppend angelaufen. Erst gegen Sonntagvormittag kam es zu ersten Staus an der kroatisch-slowenischen Grenze - drei Stunden mussten Heimkehrer auf der Autobahn Richtung Maribor in Kauf nehmen. Am späteren Nachmittag hieß es dann auch an den österreichischen Grenzübergängen wie Spielfeld: Bitte warten! Mehr als drei Stunden betrug auch da die Verzögerung.