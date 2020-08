Vettel: Erneut Ärger mit Ferrari und 3000. Punkt

Nach dem enttäuschenden Qualifying am Samstag gab es beim Rennen am Sonntag eine Steigerung. Weil seine Reifen ungewöhnlich lange durchhielten, beendete Vettel den Grand Prix auf Rang sieben und sammelte damit seinen 3000. Karriere-Punkt. „Die Reifen hätten nicht so lange halten sollen, wie sie gehalten haben“, erklärt Vettel gegenüber Sky. „Wir hatten ja nichts zu verlieren. Am Ende war es aber auch ein bisschen Glück“, so der F1-Star über die riskante Entscheidung, nur einmal an die Box zu fahren.