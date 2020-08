Sieg Nr. 88! Lewis Hamilton in Barcelona humorlos

„Ich war wie benommen da draußen. Ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt“, freute sich Hamilton über seinen 88. Grand-Prix-Sieg, durch den ihn nur noch drei von Rekordhalter Michael Schumacher trennen. Dass die Reifen an seinem Mercedes diesmal perfekt funktionierten, habe ihn etwas überrascht. „Das Haushalten hat heute sehr gut funktioniert. Dass wir uns seit letzter Woche so verbessert haben, zeigt, wie stark dieses Team ist.“ Bei den Podestplätzen ist Hamilton schon die Nummer eins. Mit seinem Sieg überholte er in dieser Statistik Schumacher (156 Platzierungen in den Top drei gegenüber 155).