„Ich entscheide, wann ich gehe, niemand sonst“

Arteta wird aber bei den Gunners bleiben. Das heißt, Özils Chancen auf eine Rückkehr in seine geliebte Arsenal-Mannschaft schrumpfen. Und die Kritiken an Arsenal häufen sich: Denn der Deutsch-Türke ist einer der teuersten Spieler der Liga. Das heißt: Arsenal gibt viel Geld für ihn aus. Und von einem Gehaltsverzicht in der Corona-Krise wollte Özil nichts hören (so, wie, wie er meint, auch andere seiner Mitspieler). „Ich habe ein Baby zu Hause und ich habe Verpflichtungen gegenüber meiner Familie hier, in der Türkei und in Deutschland und für meine Charity-Projekte.“