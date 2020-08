Letzte Feinarbeiten am Ferlacher Hauptplatz

Der Hauptplatz in Ferlach erstrahlt in neuem Glanz und das auch bei Nacht – dafür sorgt ein einzigartiges Lichtkonzept, das bei Dunkelheit eine wunderschöne Atmosphäre schafft. Auch der neue Fontänenbrunnen leuchtet übrigens bunt. Bei Tag ist die Wasseranlage besonders bei Kindern beliebt, die gern zwischen den leuchtenden Wasserfontänen durchlaufen. Auch der Stadtbrunnen, der etwas versetzt wurde, glänzt wieder in voller Pracht. „Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, wurden 17 Bäume angepflanzt. Wir haben uns für Platanen, Japanische Kirsche, Linden und Blauglockenblumenbäume entschieden, die als Schattenspender dienen sollen“, berichtet Vizebürgermeister Christian Gamsler.