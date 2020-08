Tödlicher Kletterunfall an der Dachstein-Südwand

Der 57-jährige Niederösterreicher und sein 52-jähriger Bergkamerad aus dem Burgenland galten als erfahrene Alpinisten und sind den berühmten „Steiner-Weg“ auf den Dachstein auch schon zusammen geklettert. Nach einer Nacht in einem Biwak am Fuße der Wand, wollte das Duo am Montagvormittag die Tour in Angriff nehmen. Auf der zehnten Seillänge verlor der 57-Jährige als „Vorsteiger“ allerdings oberhalb des Dachgiebels plötzlich und aus bislang unbekannter Ursache den Halt und stürzte bis zu 20 Meter in die Tiefe. Dabei dürfte er mit dem Gesicht gegen den Felsen geprallt sein.