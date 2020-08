Wirbel um Generationenhaus

Ein „Haus der Generationen“ soll in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Gumpoldskirchen, Bezirk Mödling, entstehen. Seit drei Jahren wird bereits an den Plänen gefeilt. Jetzt fielen diese aber im Gemeinderat durch. Ortsbewohner sammeln derzeit Unterschriften, um das Projekt doch noch durchzuboxen.