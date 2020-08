Verstappen: „Will nicht so viele Schafe zählen“

Dritter in Spielberg, jeweils Zweiter in Ungarn und Silverstone vor einer Woche - Max Verstappen, den noch immer der Ausfall im ersten Spielberg-Rennen schmerzt, ist der einzige Pilot, der die Mercedes-Dominanz brechen könnte. Die nächste Chance ist am Sonntag beim prestigeträchtigen Grand Prix zum 70-Jahr-Jubiläum in Silverstone.