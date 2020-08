Auweh! Varane hilft City mit zwei Mega-Patzern

Was war passiert? Beim Stand von 0:0 in der neunten Minute spielte sich die Real-Defensive im eigenen Strafraum viel zu lässig den Ball hin und her. Beteiligt waren Ramos-Ersatz Eder Militao, Torhüter Thibaut Courtois und eben Raphael Varane. Nach einer längeren Ball-Stafette spielte der belgische Goalie den Ball unter Bedrängnis auf Varane. Anstatt den Ball zu klären, spielte der Franzose mit dem Feuer und ließ sich den Ball von City-Stürmer Gabriel Jesus abknöpfen. Dieser legte seelenruhig auf den frei stehenden Raheem Sterling auf, der nur noch ins leere Tor reinschieben musste.