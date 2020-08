Airlines lassen Fluggäste auf Geld warten

Risiko bei Reisegutscheinen

Vor der Annahme von Reisegutscheinen, die Airlines nach den coronabedingten Stornierungen vielfach anbieten, warnt Pronebner indes. Denn diese seien hierzulande - anders als etwa in Deutschland - im Insolvenzfall eines Reiseveranstalters nicht staatlich abgesichert. „Lehnt man den Gutschein ab, bleibt der Anspruch auf Kostenerstattung bestehen“, so die Expertin. Nehme man ihn dagegen an, sei eine spätere Rückforderung in Form von Bar- oder Buchgeld so gut wie ausgeschlossen.