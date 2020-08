Golf-Ass Schwab: In Topform zur Major-Premiere

Beim 3,5-Millionen-Turnier am Lake Tahoe wurde im Stableford-System gespielt, bei dem ein Par buchstäblich nichts brachte, nämlich 0 Punkte. 2 gab es für ein Birdie, 5 für einen Eagle, während bei Bogey (-1) und Doppel-Bogey (-3) Zähler abgezogen wurden. Am letzten Loch hätte Schwab mit einem Birdie sogar noch gewinnen können. Also attackierte der 25-Jährige - und kassierte ein Bogey. Mit 37 Punkten wurde er Dritter, zwei hinter US-Sieger Richy Werenski.