Google verlegt Unterseekabel von USA nach Europa

„Grace Hopper“ wird demnach eines der ersten neuen Seekabel sein, das seit 2003 die USA und Großbritannien verbindet. Es soll Google-Dienste wie Meet, Gmail und Google Cloud verbessern. „Es ist auch unsere erste Investition in eine private Seekabelroute nach Großbritannien und unsere erste Route nach Spanien. Der spanische Landepunkt wird die kommende Google-Cloud-Region in Madrid enger in unsere globale Infrastruktur integrieren. Dies ist eine bedeutende Verbesserung der Internetinfrastruktur, die die USA mit Europa verbindet“, so Koley weiter.