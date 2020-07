Polizei durchsucht Kleingarten nahe Hannover

Verdächtiger lebte jahrelang in Spanien

Der in Kiel inhaftierte Christian B. steht im Verdacht, 2007 die dreijährige Britin Maddie aus einer Ferienanlage in Portugal entführt zu haben. Nach Angaben des BKA lebte der Deutsche zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz - dem Ort, an dem Maddie McCann verschwand.