Das sagen unsere Leser zum „Hallo“-Hunderter!

Was ist Ihre Meinung zu diesem Sachverhalt? Wessen Schilderung klingt für Sie glaubwürdiger? Oder trifft sich die Wahrheit gar irgendwo in der Mitte? Und empfinden Sie 100 Euro als eine angemessene Bestrafung für das Vergehen? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit! Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!