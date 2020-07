Sensationelle Dadic bei Ein-Stunden-Siebenkampf

Dieser erstmalig durchgeführte Ein-Stunden-Siebenkampf (bisher gab es nur 45-Minuten-Wettkämpfe) wurde zu dem erhofften Hit in Amstetten! 500 Zuschauer, die maximal zugelassene Zahl, feuerten das Trio großartig an, sorgte in den frühen Abendstunden für eine tolle Atmosphäre. Davon wurden die Athletinnen genau ein Jahr vor Olympia auch beflügelt. „Ich habe gezeigt, was in mir steckt, ich bin jetzt fertig, aber überglücklich“, strahlte Ivona Dadic, die Hallen-Vizeweltmeisterin im Fünfkampf von 2018.