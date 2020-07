NBA-Klub Minnesota Timberwolves steht zum Verkauf

Die in der National Basketball Assocation (NBA) spielenden Minnesota Timberwolves stehen zum Verkauf und könnten einen absoluten Fan-Liebling als neuen Besitzer erhalten! Denn Wolves-Ikone Kevin Garnett gehört einer Investorengruppe an, die das NBA-Team erwerben möchte. Dies teilte der 44-jährige „Hall of Famer“, der von 1995 bis 2007 sowie 2015 bis 2016 für Minnesota spielte, am Dienstag mit.