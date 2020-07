Briten und Chinesen melden Durchbruch

Wie die britische Fachzeitschrift „ The Lancet“ am Montag berichtete, erwiesen sich die verwendeten Stoffe in beiden Fällen als gut verträglich und sorgten für die Bildung von Antikörpern sowie für eine Immunisierung. Der eine Impfstoffkandidat wurde von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt. Bei Versuchen mit mehr als tausend Probanden habe der Stoff in den meisten Fällen „eine starke Immunreaktion“ hervorgerufen, berichtete „The Lancet“.