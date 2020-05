Corona: Ein Viertel will sich nicht impfen lassen

62 Prozent der Befragten gaben an, „auf jeden Fall“ (35 Prozent) bzw. „eher schon“ (27 Prozent) an einer Impfung teilnehmen zu wollen. Aber immerhin gaben überraschende 25 Prozent auch an, „eher nicht“ oder „sicher nicht“ an einer Impfung gegen Corona teilnehmen zu wollen. Die Umfrage des Linzer market-Instituts unter 1000 Personen wurde vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegeben.