Mattersburg-Bank ist am Ende: Wohl viel Geld weg

Landeshauptmann: Die Lage ist „dramatisch“

Die Höhe des Schadens sei noch nicht absehbar. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) habe ihm jedoch mitgeteilt, dass die Lage „dramatisch“ sei, so der Landeshauptmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen würden durch den Bilanzskandal „höchstwahrscheinlich am Ende des Tages sehr viel Geld verlieren“, sagte Doskozil.