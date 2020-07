Jimenez bei Austrian Open mit Halbzeit-Führung

Der in Wien lebende Spanier Miguel Angel Jimenez hat dem Austrian Open der Golfer in Atzenbrugg (NÖ) am Freitag seinen Stempel aufgedrückt! Der 56-Jährige setzte sich mit einer 65er-Runde und gesamt 133 Schlägen an die Spitze, zwei Schläge vor einem Verfolger-Quintett. Von den Österreichern schafften Lukas Nemecz (38.) und Markus Habeler (62.) den Cut, acht bzw. zehn Schläge hinter Jimenez.