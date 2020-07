„Warum bringt Putin bei uns Menschen um?“

Er kannte jenen Mann persönlich, der in Gerasdorf mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet wurde: Khuseyn Iskhanov hat in beiden tschetschenischen Kriegen gekämpft, dazwischen war er Abgeordneter zum tschetschenischen Parlament. Er weiß Bescheid über den Beitrag im ukrainischen Fernsehen, der Martin B. zur Zielscheibe gemacht hat. Er kennt die Familiengeschichte, weiß, dass dem Mord Jahre der Verfolgung vorangegangen waren. Und er ist sich sicher: diese Morde haben System. Was zu tun wäre, wie die Propagandamaschinerie des tschetschenischen Präsidenten in Österreich funktioniert und warum sich kaum etwas ändern wird, solang in Moskau Vladimir Putin das Sagen hat - das haben Iskhanov und die ehemalige Osteuropakorrespondentin Susanne Scholl bei „Moment Mal“ mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl besprochen.