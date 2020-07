1700 Medizin-Anwärter ringen um 240 Plätze

Der Aufnahmetest für ein Medizinstudium wird österreichweit am 14. August 2020 stattfinden. Auch an der Linzer Kepler-Uni. „Die Vorbereitungen laufen schon“, lässt Vizerektor Stefan Koch, durchblicken. Erstmals werden sich 1700 Bewerber für 240 Studienplätze an zwei Standorten matchen – nämlich in Linz und Wels.