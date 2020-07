Leser über Park-Ausgänge: „Bitte bleibt‘s gsund!“ Kopieren

Gestern warnte die Polizei die Bevölkerung vor zu ausgedehnten Freizeitaktivitäten. So war auf den Steinhofgründen am Wilhelminenberg in Wien-Ottakring wegen des Andrangs die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens einem Meter auf den Hauptwegen nicht mehr möglich. Auch bei unseren Lesern trifft dies auf Unverständnis. „Einmal großes Pech und schwer krank ist dieser Leichtsinn nie wieder gut zu machen“, appelliert Leser „betweentherays“ an die österreichische Bevölkerung.