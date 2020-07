Sturm-Keeper geht auf seine Mitspieler los

„Es sollten sich einige fragen, was es heißt, Profi-Fußballer zu sein“, schnaufte der Sturm-Keeper nach der Pleite in das Sky-Micro. „Es ist viel zu wenig, was wir auf den Platz bringen. Wir sind in jeder Situation im Kopf zu langsam. Es ist fahrlässig, wie viele Chancen wir zulassen.“ Rumms! Was da wohl die Kollegen davon halten?