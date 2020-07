Verwirrung und Unsicherheit nach Blitz-Lockdown

Betruungsgarantie

Die Städte Wels und Linz garantieren die Betreuung der Kinder auch in der kommenden Woche. „Ich appelliere an die Eltern, ihre Kinder ab Freitag nur im äußersten Notfall in den Kindergarten, die Krabbelstube oder den Hort zu bringen“, so Stadtchef Klaus Luger.