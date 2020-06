Türkische Community: „Verurteilen Vorfälle scharf“

Kritik an Polizei

Die TKG kritisiert aber auch das Vorgehen der Wiener Polizei: Warum erlaubt die Polizei Wien solche Versammlungen, obwohl es am Mittwoch schon Eskalationen gab, mitten in der Favoritenstraße, in der viele Menschen aus der Türkei leben. Die Kulturgemeinde appelliert daher an die Polizei sowie das Innenministerium, die beiden Gruppen in Favoriten nicht mehr aufeinandertreffen zu lassen und damit das Demonstrationsrecht unter „falschem Vorwand“ nicht missbrauchen zu lassen. „Was wird passieren, wenn sich hier tatsächlich Terroristen einmischen“, gibt die TKG zu denken.