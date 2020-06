„Krise trifft vor allem die jungen Menschen hart!“

Hohen Bedarf an Fachkräften gibt es in jenen Bereichen, in denen schon vor der Krise Mitarbeiter händeringend gesucht wurden. „Im Pflege- oder Gesundheitsbereich, im Handel, aber auch im Bereich Buchhaltung und Rechnungswesen gibt es sehr gute Jobchancen“, sagt Sabine Platzer-Werlberger, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol. Auch technische Berufe seien immer gefragt. Ein Rückgang bei den Arbeitslosen werde trotz der nach wie vor angespannten Situation in der Gastronomie verzeichnet. 1230 Kellner, 711 Köche sowie 277 Kochgehilfen fanden im Mai in Tirol wieder eine Anstellung. „Am schwierigsten ist die Situation für Suchende derzeit in der Veranstaltungs- und Eventbranche sowie im Kulturbereich“, betont Platzer-Werlberger.