Fünf Profi-Tipps für schnelleres WLAN

2. Siedeln Sie den Router um

Wenn Sie ein Reichweitenproblem beim Router ausgemacht haben, kann es helfen, dessen Standort zu ändern. Idealerweise liegt dieser an einer zentralen, vielleicht auch etwas erhöhten Position in der Wohnung. Meiden Sie es, den Router in abgelegenen Ecken oder gar im Keller aufzustellen und stellen Sie keine Gegenstände davor, die das Signal blockieren könnten. Hat der Router Antennen, kann es auch helfen, diese in Richtung der schwach abgedeckten Bereiche auszurichten.