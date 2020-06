Vettel: Kein Gehaltsverzicht trotz Corona?

Binotto berichtete in dem Interview von einem Gespräch mit Vettels Teamkollegen Charles Leclerc, in dem es um anstehende Testfahren gegangen sei - außerdem fügte der Italiener an, dass er sich beim jungen Franzosen dafür bedankt habe, während der Corona-Krise auf Gehalt verzichtet zu haben. Der Name Vettel fiel in diesem Kontext nicht.