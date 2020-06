Baby direkt nach Geburt im Angelteich ertränkt

Keine brauchbaren Hinweise

Die Ermittler der Mordgruppe des Landeskriminalamts Oberösterreich haben bisher etwa ein halbes Dutzend Hinweise erhalten - doch alle diese Spuren waren Sackgassen. Aus der Nabelschnur des Babys wurde DNA-Material gesichert, in der Hoffnung, dass eine Auswertung klappt und die Mutter in der Polizeidatenbank gespeichert ist. So war auch die Mutter des in Lichtenberg weggelegten Jonathan gefunden worden, die am Montag vor Gericht stand.