Stripfing verpflichtet Frank und Balzer

Ex-Sportchef Ernst Baumeister hat den Deal vor seinem Admira-Transfer noch eingefädelt - jetzt ist er in trockenen Tüchern. Goalgetter Alex Frank und Mittelfeld-Stratege Max Balzer schließen sich in der neuen Saison der 3. Liga Stripfing an. Aber nicht nur die Niederösterreicher haben am Transfermarkt zugeschlagen und Spieler von Ex-Meister Ebreichsdorf geholt. Auch der Sportclub sicherte sich mit Gusic und Prögelhof ein ASK-Duo.