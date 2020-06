Hamilton kritisiert Großbritanniens Regierung hart

Der Brite hatte schon zuvor mit einem Foto von einer Anti-Rassismus-Demonstration in Bristol für Aufregung gesorgt, in dem er von Regierungen in aller Welt forderte, Statuen zu entfernen, die als rassistische Symbole begriffen werden können. Bei Anti-Rassismus-Protesten in der englischen Stadt Bristol haben Demonstranten die Statue eines britischen Sklavenhändlers vom Sockel gerissen und ins Hafenbecken geworfen. Die Regierung in London verurteilte die Aktion am Montag und mahnte, mit demokratischen Mitteln für politische Zwecke zu kämpfen.