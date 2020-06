NBA-Teambesitzer stimmen für Restart mit 22 Klubs!

Die National Basketball Association (NBA) will ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison ab 31. Juli mit 22 von 30 Mannschaften auf dem Gelände von Disney World in Orlando fortsetzen. Die Teambesitzer stimmten diesem Plan am Donnerstag laut US-Medienberichten mehrheitlich zu. Offen ist aber noch die Zusage der Spielergewerkschaft, erwartet wird diese Entscheidung am Freitag.