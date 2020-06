Bei dieser Vorwahl sollten Sie nicht zurückrufen!

„Rufen Sie keinesfalls zurück!“

„Sollten Sie bei einem Ping-Anruf abheben, kann nichts passieren, es entstehen dadurch keine Kosten. Aber rufen Sie keinesfalls zurück“, warnte die RTR am Mittwoch per Aussendung. Generell gilt: Beginnt eine Telefonnummer mit zwei Nullen oder einem Plus, dann handelt es sich um eine internationale Nummer. „Bei Rückrufen von unbekannten internationalen Rufnummern sollte man daher besonders vorsichtig sein oder Rückrufe sogar unterlassen“, so die Behörde.