Messi: „Fußball wird nie wieder wie früher sein!“

„Es gibt nichts Schlimmeres, als die Menschen zu verlieren, die Du liebst.“ Zudem, so Messi, sei er „all jenen Menschen unendlich dankbar, die in den Gesundheitszentren gegen das Virus gekämpft haben“. Mit mehr als 27.000 Toten und rund 240.000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder. Die Zahlen werden aber seit Wochen immer besser, in den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt „nur“ noch 43 neue Todesfälle verzeichnet.