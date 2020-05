„Borderlands“ kommt mit Cate Blanchett ins Kino

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett („Blue Jasmine“, „Aviator“) will vor der Kamera die Muskeln spielen lassen: Die 51-Jährige hat den Zuschlag für die Hauptrolle in der Filmadaption des Videospiels „Borderlands“ erhalten. „Wir heißen Cate Blanchett zu der Welt von Borderlands willkommen“, teilte das Studio Lionsgate am Donnerstag auf Twitter mit.