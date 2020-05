Neureuther: „Schweini hat Rotz und Wasser geheult“

Vom „kleinen Pummel“ zum WM-„Helden“

Ein „kleiner Pummel“ sei der junge Basti gewesen, aber „rotzig frech und so selbstbewusst“, erinnert sich Jan Pienta, einst Bayern-Scout. Er ist einer der weniger bekannten Weggefährten, die bei den Preisungen in dem 112-Minuten-Film zu Wort kommen. Ansonsten ist viel Fußball-Prominenz vertreten, die über den „Fußballgott“ einer Fangeneration und dessen Anfänge spricht. „Das war nicht so zu erkennen, dass der solch eine Karriere macht. Wenn das einer erzählt, der lügt“, sagt Förderer und Former Hermann Gerland.