Austria-Test ok: „Noch ein paar Schrauben drehen“

Trainer Christian Ilzer: „Es war ein aufschlussreicher Test,wir haben gesehen, dass wir noch an ein paar Schrauben drehen müssen.“Auch wenn der Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff fiel, so hatte die Austria ihre beste Phase in den ersten zwanzig Minuten unmittelbar nach Wiederanpfiff und sieben in der Halbzeit vollzogenen Wechseln.