Annas Erfolgstrainer verneigt sich: „Herausragend“

„Meini“ erklärt: „Der WM-Titel im Riesentorlauf war eines ihrer ganz Ziele. Das schaffte sie. Dazu gewann sie in Beaver Creek Gold im Super-G und Silber in der Abfahrt. Die Krönung folgte beim Weltcup-Finale in Meribel.“ Da gewann Anna im letzten Rennen einer dramatischen Saison den Riesentorlauf vor Eva-Maria Brem und Tina Maze.