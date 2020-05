Veith hört auf: „Träume haben sich verändert“

Mit leicht brüchiger Stimme sagte Anna Veith „Adieu!“. Österreichs Ski-Superstar erklärte am Samstagabend offiziell, was die „Krone“ schon vor zehn Tage berichtet hatte. Die Karriere der Olympiasiegerin und dreifachen Weltmeisterin ist zu Ende. „Meine Träume haben sich in den letzten Jahren verändert“, sagte Anna im Interview mit Alexandra Meissnitzer.