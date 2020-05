Was tun ohne Coronavirus-Impfstoff?

Sozialmediziner und Impfexperte Prof. Dr. Michael Kunze erwartet davon gezieltere Wirkung, weniger Nebenwirkungen sowie: „Man kann größere Mengen herstellen. Das wird entscheidend sein! Alleine in Österreich benötigen wir Millionen Dosen, weltweit sind es viele Milliarden.“ Was aber, wenn es mit dem Impfstoff schiefläuft? Wenn sich das Virus so verändert, dass man an den Start zurückmuss? Schon passiert bei HIV.