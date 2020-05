Politischer Streit wegen Subventionen für Betriebe

Stein des Anstoßes ist ein Brief der Volkspartei Mattersburg-Walbersdorf. In dem Rundschreiben an ortsansässige Unternehmer informiert der zuständige Stadtrat die Betroffenen, dass man im Gemeinderat beantragt habe, Unternehmen 25 Prozent der bereits entrichteten Kommunalsteuer als Subvention zurückzuerstatten. „Leider hat die SPÖ mit ihrer absoluten Mehrheit gegen unseren Antrag gestimmt. Die Subvention ist daher nicht möglich“, heißt es in dem Schreiben wörtlich. Und genau das ruft Fürst und Hutter auf den Plan.