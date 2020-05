„Wertschätzung für Frauenfußball ist gering“

Haben Sie zum Abschluss noch einen oder mehrere Wünsche für die Zukunft des Frauenfußballs in Österreich?

Ich wünsche mir vor allem noch mehr Wertschätzung. Es ist in der Medienlandschaft schon etwas besser geworden, aber der finanzielle Aspekt hinkt noch weit hinterher. Bei uns trainieren die Frauen vier bis sechs Mal die Woche und spielen auf einem hohen taktischen Niveau. Da fehlt einfach die Wertschätzung, die zum Beispiel in Deutschland viel mehr vorhanden ist. Leider steckt bei uns der Frauenfußball noch in den Kinderschuhen. Da muss einfach mehr getan werden. Aus den Erfolgen bei der Europameisterschaft 2017 wurde leider kein Kapital geschlagen. Es gab danach viele Lippenbekenntnisse aber passiert ist nichts. Wir sollte uns da ein Vorbild an Deutschland oder auch Ungarn nehmen. In der ungarischen Liga wurden viele Schritte getätigt, die zu einer positiven Entwicklung des Frauenfußballs beigetragen haben. Als letzten Punkt würde ich mir noch ein besseres Miteinander zwischen dem ÖFB, den Landesverbänden und der Frauenbundesliga wünschen. Derzeit sind viele Vereine in der Frauenbundesliga auf sich alleine gestellt. Eine intensivere Zusammenarbeit könnte dieses Problem lösen.