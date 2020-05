Ab 0 Uhr nur noch Grenzen zu Italien, Slowenien zu

Mit Slowenien „im Gespräch“

Slowenien hatte die Corona-Beschränkungen an seinen Grenzen bereits am Freitag aufgehoben und ermöglicht damit auch Österreichern die freie Einreise. Österreich selbst hält bei seinen südlichen Nachbarländern aber noch bis mindestens Ende Mai an den aktuellen Regelungen fest. Kurz meinte dazu am Freitag in Linz, man sei bezüglich Grenzöffnungen auch mit Slowenien „im Gespräch“.