„Skully“: Action-Adventure mit Köpfchen

Entwickler Modus Games (u.a. „Rock of Ages III“, „Trine 4“) hat mit „Skully“ einen Action-Adventure-Plattformer für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch angekündigt. Der Titel soll am 4. August erscheinen und Gamer in die Rolle des titelgebenden Totenschädels schlüpfen lassen, um einen Streit zwischen vier Elementarwesen in einem Inselparadies beizulegen. Als Schädel kann „Skully“ dazu nicht bloß herumrollen, sondern auch andere Körperformen annehmen, um Gegner zu besiegen, Hindernissse und Abgründe zu überwinden oder Rätsel zu lösen.