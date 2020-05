Fans lästern über Madonnas entblößten Po

Seit Beginn der Corona-Krise sorgt Madonna bereits mit schrägen Instagram-Nachrichten und teilweise recht freizügigen Fotos für Verwirrung bei ihren Fans. Jetzt hat die „Queen of Pop“ in ihrem wirren Corona-Tagebuch nachgelegt und Bilder von sich in knappen Dessous gepostet. Von den Fans erntet sie dafür aber Spott und Häme.